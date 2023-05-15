Бывшего инспектора УФСИН будут судить в Омске за ненадлежащую работу с осужденным-рецидивистом

Следственные органы СУ СКР Омской области завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего бывшего инспектора УФСИН, которого обвиняют в халатности (ст. 293 УК РФ). Фигурант дела недобросовестно исполнял свои должностные обязанности по надзору и профилактической работе с неоднократно судимым Сергеем Бояркиным, который, в 2021 году освободившись из мест лишения свободы, продолжил вести асоциальный образ жизни и совершил ряд преступлений. В их числе - кража, причинение тяжкого вреда здоровью знакомому, а также изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении 9-летней девочки, говорится в сообщении ведомства.

«Совершение тяжких и особо тяжких преступлений Бояркиным стало возможным вследствие ненадлежащей организации надзора за поведением осужденного и отсутствия профилактической работы с ним со стороны бывшего инспектора УФСИН», - считают в СУ СКР.

В ходе следствия обвиняемый вину не признал. Ему грозит наказание в виде исправительных работ на срок до одного года либо арест на срок до трех месяцев.

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Лолита Белова