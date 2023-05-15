Компания холдинга СДС построит на севере Кузбасса молочный комплекс за 4,5 млрд рублей

Автоматизированный животноводческий комплекс на 2,4 тыс. коров и 2,8 тыс. голов молодняка начали строить в Чебулинском муниципальном округе Кузбасса. Как сообщает пресс-служба администрации облправительства, мощность нового предприятия составит 22 тыс. тонн молока в год. Объем инвестиций в строительство – 4,5 млрд руб. Первую очередь на 1,2 тыс. голов планируют запустить уже в декабре 2023 года, вторую — в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Инвестором выступает АО «Ваганово» (предприятие холдинга СДС), финансовым партнером – банк ВТБ. Как пояснили в пресс-службе холдинга, на новом комплексе планируется использовать израильскую технологию и молочных коров голштинской породы с годовыми надоями до 11 тыс. л на корову.

В соответствии со стратегией развития Кузбасса до 2035 года в регионе запланировано построить семь молочных комплексов, в результате уровень самообеспеченности молочной продукцией в регионе увеличится до 80% с 50% в настоящее время.

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Игорь Лавренков, Кемерово