В Петербурге и Ленобласти упали продажи новостроек после роста в начале весны

Объемы продаж строящейся недвижимости в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по итогу апреля упали на уровень первых двух месяцев 2023 года после небольшого роста в марте, рассказал «Деловой Петербург» со ссылкой на данные застройщиков. Основным двигателем рынка в двух регионах по-прежнему остается ипотека.

Всего в Петербурге и Ленобласти в апреле было зарегистрировано 3,1 тыс. и 1,3 тыс. сделок по ДДУ соответственно, что на 13 и 16% меньше, чем в марте. При этом средняя цена за 1 кв. м незначительно снизилась — на 0,5% за месяц — и составила 229,6 тыс. рублей. В Ленобласти стоимость «квадрата», напротив, выросла на 0,3% и достигла 141,9 тыс. рублей. Средний бюджет на покупку жилья в Петербурге составил 9,2 млн рублей, в соседнем регионе — 5,8 млн рублей.

Больше всего новых договоров купли-продажи в Петербурге в апреле заключил Setl Group, второе место заняла «Группа ЛСР», топ-4 замкнули «Самолет» и ЦДС. В свою очередь в Ленобласти ЦДС вышла на первое место по продажам. В обоих регионах выручка девелоперов упала на 12%, с суммарных 42,7 млрд до 37,6 млрд рублей.

По утверждению экспертов рынка, наиболее востребованными предложениями в обоих регионах останутся недорогие квартиры, а ипотека по-прежнему будет выступать ключевым драйвером рынка.

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