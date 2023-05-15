К 2025 году на Готвальда планируют построить детскую поликлинику за 1 млрд рублей

В августе этого года «Атомстройкомплекс» приступит к строительству детской поликлиники на ул. Готвальда недалеко от ЖК «Ольховский парк». Стоимость работ составляет 989,9 млн руб.

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Четырехэтажную поликлинику будут строить за счет средств из областного и федерального бюджетов. Здание детской поликлиники для оказания амбулаторно-поликлинической помощи населению микрорайонов Старая и Новая Сортировка рассчитано на 500 посещений в смену. Общее число медицинского и прочего персонала – 165 человек, работа будет организована в две смены, режим работы с 8.00-20.00 ежедневно с понедельника по воскресенье.

Как прокомментировали «Ъ-Урал» в пресс-службе застройщика, сейчас идет работа над документацией, выйти на площадку компания рассчитывает к концу лета-началу осени. Согласно документам, закончить строительство объекта должны не позднее 30 июля 2025 года.

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