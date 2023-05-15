Бывший конкурсный управляющий завода Дзержинского вышел из состава кредиторов

Арбитражный суд Пермского края исключил из состава кредиторов ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Евгения Лысова, заменив его на Сергея Дюрягина. Как следует из судебного акта, последний предоставил управляющему заем в размере 90 тыс. руб. на оплату юридических услуг в 2021 году. По его условиям, возврат займа должен был происходить в виде уступки права требования к ЗиД. Против удовлетворения заявления выступили представители завода и основного кредитора должника — ФНС. По мнению налогового органа, договор уступки права требования был заключен с нарушением закона и направлен на сокрытие денежных средств, поскольку в отношении господина Лысова возбуждено 12 исполнительных производств на сумму более 110 млн руб. Передача его дебиторской задолженности третьему лицу ведет к преимущественному удовлетворению требований господина Дюрягина по сравнению с другими кредиторами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В итоге суд удовлетворил требования о замене кредитора, указав, что у Евгения Лысова имелось право на привлечение юриста, а средства для оплаты долгов по исполнительным производствам вычитаются из его пенсии.

ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» производит радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет, масляные сепараторы, которые используются на судах ВМФ, гражданскую продукцию. С 2005 года предприятие находится в процедуре банкротства. Сумма кредиторской задолженности ФГУП составляет около 400 млн руб.