В Башкирии рассмотрят законопроект о суррогатном материнстве

Депутаты Курултая Башкирии планируют рассмотреть законопроект о суррогатном материнстве в первом чтении 25 мая. Документ устанавливает запрет на применение таких репродуктивных технологий в интересах иностранцев и не имеющих российского гражданства лиц. Кроме того он должен предотвратить торговлю детьми и защитить их от попадания в однополые семьи.

«Устанавливается, что соответствующим правом обладают потенциальные родители — граждане Российской Федерации, которые на момент заключения договора состоят в браке и для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям. Аналогичным правом может воспользоваться и одинокая женщина — гражданка России, состояние здоровья которой не позволяет ей стать матерью»,— прокомментировал спикер Госсобрания Константин Толкачев.

В документе также предусмотрено, что в случае развода супруги смогут получить родительские права по решению суда и с согласия суррогатной матери. Согласие последней также потребуется при смене гражданства родителей и в случае смерти одного из них.

Авторы законопроекта отмечают, что он направлен на защиту интересов детей, а технология суррогатного материнства «при отсутствии четкой правовой регламентации дает простор для всевозможных злоупотреблений».

Наталья Александрова

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