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В казанских парках 19 мая начинается летний сезон

В парках Казани 19 мая стартует летний сезон. Об этом на деловом понедельнике заявила глава дирекции парков и скверов города Айгуль Латыпова.

По ее словам, сезонные мероприятия будут проходить в Горкинско-Ометьевском лесу, в Лядском саду, на набережной озера Кабан, в парке Горького на смотровой площадке Чаши, в парке «Черное озеро», в парке в ЖК «Салават Купере», в парке «Крылья Советов», на территории Большого Голубого озера, на улице Баумана, на бульваре «Ак ччклр», в парке Урицкого, на набережной Казанки,

Всю программу сезонных мероприятий можно посмотреть в соцсетях дирекции парков и скверов Казани и на сайте мэрии.

"Ъ-Казань"

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