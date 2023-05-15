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В ДТП на Октябрьском мосту в Ярославле пострадала 13-летняя девочка

При столкновении двух машин на Октябрьском мосту в Ярославле пострадала 13-летняя пассажирка. Об этом сообщили в управлении ГИБДД УМВД РФ по Ярославской области.

Октябрьский мост

Октябрьский мост

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Октябрьский мост

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

ДТП зарегистрировано 14 мая. На мосту столкнулись автомобили «Вольво» и «Фольксваген Поло». В результате аварии пострадала несовершеннолетняя пассажирка «Вольво» — помощь медиков потребовалась девочке 2010 года рождения.

Причины и виновник ДТП устанавливаются. В связи с данной аварией в ГИБДД Ярославля призвали водителей соблюдать скоростной режим при движении по городу, учитывать метеорологические условия и видимость на дороге.

Андрей Иванов

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