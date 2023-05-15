Орлов запретил офшорным компаниям получать субсидии на благоустройство дворов Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов запретил офшорным компаниям получать субсидии на возмещение затрат по благоустройству дворов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии. Ограничение распространяется на компании, местом регистрации которых являются государства, включенные Минфином РФ в список стран, используемых для офшорного ведения активами в России.

Субсидии не смогут получать и российские компании, если в их уставном капитале доля прямого или косвенного участия офшорных компаний в совокупности превышает 25%. При расчете доли не учитывается участие офшорных компаний в капитале ПАО, акции которых обращаются на организованных торгах в РФ, а также косвенное участие таких офшорных компаний в капитале других российских юрлиц.

Помимо этого, Алексей Орлов своим постановлением расширил действие программы по субсидиям до 2027 года.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте