Прокуратура взяла на контроль расследование пожара на заводе в Тольятти

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности причинение крупного ущерба (ч. 1 ст. 216 УК РФ) после пожара на заводе в Тольятти. Расследованием занимается Центральный межрайонный следственный отдел города СУ СК РФ по Самарской области. Районная прокуратура признала законным и обоснованным постановление о возбуждении дела. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Следствие установило, что вечером в минувшую субботу, 13 мая, произошло возгорание в покрасочном цехе ООО «Феррони Тольятти» на Поволжском шоссе, д. 3, стр. 1. Предприятие занимается производством металлических дверей и окон.

Никто не погиб и не пострадал. Пожар нанес ущерб имуществу завода на площади 20 тыс. кв. м. Также обрушилась кровля на площади 5 тыс. кв. м. Пожар был полностью ликвидирован в воскресенье, 14 мая, в 20:33 (MSK+1).

Георгий Портнов