Томские ученые научились печатать металлические импланты

Материаловеды Томского госуниверситета (ТГУ) планируют выращивать импланты с помощью лазера на 3D-принтере. Использование новой технологии поможет ученым создавать индивидуализированные конструкции на основе снимков компьютерной томографии пациентов. Этот способ, уже применяемый в промышленности, сделает производство материалов качественнее, быстрее и уменьшит количество отходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Установка для прямого лазерного выращивания металлических конструкций

Фото: www.tsu.ru Установка для прямого лазерного выращивания металлических конструкций

Фото: www.tsu.ru

Традиционно металлические импланты изготавливаются с помощью заготовок и последующей обработки на фрезерном или токарном станках. У этой технологии есть недостатки, как, например, остатки сырья и длительность производства. Новый метод прямого лазерного выращивания (ПЛВ) имплантов позволит создавать сложные материалы из никелида титана быстрее, чем обычно.

«ПЛВ использует лазерный луч для создания трехмерных объектов путем наплавления порошкового материала слой за слоем. <…> Мы надеемся, что, объединив наши знания в области порошковой металлургии с опытом и знаниями в области аддитивных технологий, сможем вывести нашу технологию уже на широкий рынок»,— объясняет пресс-службе вуза сотрудник лаборатории сверхэластичных биоинтерфейсов ТГУ Александр Гарин.

Новый метод производства уже используется в авиации, автомобилестроении, энергетике и прочих промышленных отраслях. Внедрение технологии ПЛВ в медицину позволит быстро изготавливать импланты с учетом индивидуальных особенностей пациента. А благодаря аддитивному производству, то есть поэтапному наслаиванию сырья, сокращается количество отходов. Помимо этого, детали со сложной внутренней структурой могут получаться качественнее и легче.

Также отмечается, что материаловеды ТГУ в рамках проекта, поддержанного РНФ, изобрели новый способ получения биопокрытий с композитным составом. Он лежит в основе человеческой кости, поэтому разработка улучшает приживаемость имплантов из никелида титана и снижает риск послеоперационных осложнений.

Андрей Папиш