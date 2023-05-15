На добычу ПГС в Затоне-Восточном направят до 55 млн рублей

АО «Специализированный застройщик инвестиционно-строительный комитет» Уфы по итогам запроса котировок 22 мая выберет подрядчика добычи песчано-гравийной смеси (ПГС) в карьере на участке Затон-Восточный, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 55,8 млн руб., он будет профинансирован за счет средств заказчика.

До конца ноября необходимо добыть 145 тыс. куб. м ПГС или 10 — 30 тыс. куб. м в месяц. Карьер расположен в южной части жилого района Затон-Восточный, ограниченного улицами Шмидта, Ахметова, автодорогой Уфа-Затон и рекой Белой.

Майя Иванова

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