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Мягкая робототехника для человеческого мозга

Нейротехнологи предлагают малоинвазивный метод лечения неврологических болезней

Ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPEL), одного из ведущих технологических университетов мира, предложили новый подход к лечению эпилепсии и других болезней мозга. Он заключается во вживлении под черепную кость электродов, созданных по технологии из области мягкой робототехники.

Фото: david matos / unsplash.com

Фото: david matos / unsplash.com

Это направление в робототехнике предусматривает, что за образец берутся живые организмы. Нейротехнологи из EPEL взялись за работу, получив просьбу от нейрохирурга, искавшего способ уменьшить объем вмешательства в головной мозг при лечении сложных неврологических состояний, таких как эпилепсия.

Лечение эпилепсии методом вживления электродов непосредственно в головной мозг было одобрено медицинскими регуляторами всего несколько лет назад, хотя идее этой несколько десятилетий и примерно столько же времени существуют технологии, позволяющие проводить такую стимуляцию мозга. Эпилепсия — это аномальная электрическая активность головного мозга, которая вызывает многообразные неврологические проявления с потерей сознания и амнезией. В тяжелых формах приступы возникают несколько раз в сутки. Стимуляция извне способна подавить аномальную активность и нормализовать работу вовлеченных в патологический процесс участков мозга.

Группа нейротехнологов под руководством Стефани Латур решила, что воспользуется формой цветка, чтобы разместить большую сеть электродов, и сделает устройство сверхтонким, чтобы в сложенном виде «цветок» пролезал в минимальное отверстие в черепной кости диаметром не более двух сантиметров. После того как «цветок» окажется под костью, его можно расправить и он поместится в полости шириной в миллиметр между оболочкой мозга и черепом. Прежняя технология обязывала нейрохирургов делать отверстие в черепе практически того же размера, что и электродный «цветок».

«Все, кто работает в области мягкой робототехники, заинтересовались нашей идеей разворачивать внутри черепной коробки устройство с большим количеством электродов,— говорит другой автор работы, Сун Сукхо,— поскольку этот “цветок” может быть и еще большей площади, чем нам было нужно».

Пока что устройство не дошло до испытания на человеке, но уже работает на подопытных животных — минипигах.

По материалам статьи.

Ольга Грибова

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