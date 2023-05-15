Замминистры здравоохранения Башкирии отчитались о доходах

Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало сведения о доходах за 2022 год. Первый замминистра Азат Рахматуллин задекларировал 2,5 млн руб. годового дохода. Ему принадлежит дом площадью 184,5 кв. м, доля в квартире 74,7 кв. м, участок площадью 1,5 тыс. кв. м и автомобиль Nissan X-Trail. В пользовании есть квартира 94,7 кв. м. Другой первый замминистра Гульнара Зиннурова заработала 2,6 млн руб. У нее в собственности есть дом 72 кв. м и два участка 1,7 тыс. и 1 тыс. кв. м. Супругу принадлежит участок 1,2 тыс. кв. м. Квартира площадью 50 кв. м находится у семьи в пользовании.

Доходы замминистров Ирины Кононовой составили 1,9 млн руб., Динары Еникеевой — 2,2 млн руб., Ольги Горбачевич — 2,1 млн руб., Татьяны Саубановой – 2,5 млн руб., Елены Галимуллиной — 2 млн руб.

Декларация министра здравоохранения Айрата Рахматуллина пока не опубликована. Эти данные размещает аппарат правительства республики.

Влада Шипилова

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