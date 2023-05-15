Скончался руководитель Башстата Акрам Ганиев

Вчера на 65-м году жизни кончался руководитель Башстата Акрам Ганиев, сообщили в пресс-службе ведомства. Причина его смерти не сообщается.

Акрам Ганиев родился 3 января 1959 года в деревне Куселярово Салаватского района. В 1981 году окончил Башкирский государственный университет.

В 1981-1983 работал преподавателем школы №97 Уфы. В 1983-1994 годы был начальником Статитистического управление БАССР, заместителем начальника Башкирского республиканского управления статистики. В 1994–2000 годы работал заместителем председателя, а в 2000-2003 — председателем государственного комитета республики по статистике, в 2003-2004 — председателем комитета государственной статистики Башкирии.

С января 2005 года был руководителем территориального органа федеральной службы государственной статистики по республике (Башстата).

Майя Иванова

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