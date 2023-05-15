В Волгодонске мужчине прострелили колено в уличном конфликте

Полицейские задержали в Волгодонске 45-летнего участника конфликта, от выстрела которого 36-летний мужчина получил ранение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Как сказано в сообщении, возле одного из супермаркетов Волгодонска между двумя мужчинами произошел конфликт. Один из них взял из машины ружье, заряженное травматическим патроном, и выстрелил в землю. Пуля отрикошетила и попала в колено второму участнику инцидента. Полицейские задержали подозреваемого и изъяли у него оружие.

Кристина Федичкина