Фестиваль Pianissimo пройдет этим летом в Нижнем Новгороде, Москве и Петербурге

Фортепианный фестиваль Pianissimo пройдет с 1 июля по 26 августа в трех городах: Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге. Молодые музыканты исполнят академические произведения.
Фото: пресс-служба Правительства Нижегородской области
Концертной площадкой в Нижнем Новгороде выбраны Пакгаузы на Стрелке, афиша еще не опубликована. В Москве пианисты сыграют в Доме культуры «ГЭС-2», в Санкт-Петербурге – в Эрмитаже.
Концерты молодых пианистов в рамках проекта Pianissimo проводятся с 2017 года. Для выступлений организаторы выбирают редкие и красивые локации.