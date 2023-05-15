Фестиваль Pianissimo пройдет этим летом в Нижнем Новгороде, Москве и Петербурге

Фортепианный фестиваль Pianissimo пройдет с 1 июля по 26 августа в трех городах: Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге. Молодые музыканты исполнят академические произведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Правительства Нижегородской области Фото: пресс-служба Правительства Нижегородской области

Концертной площадкой в Нижнем Новгороде выбраны Пакгаузы на Стрелке, афиша еще не опубликована. В Москве пианисты сыграют в Доме культуры «ГЭС-2», в Санкт-Петербурге – в Эрмитаже.

Концерты молодых пианистов в рамках проекта Pianissimo проводятся с 2017 года. Для выступлений организаторы выбирают редкие и красивые локации.

Анастасия Еремина