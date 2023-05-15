38 дорожных аварий с дикими животными зарегистрировали в Удмуртии с начала 2023 года

В Удмуртии с начала 2023 года зарегистрировали 38 дорожных происшествий с участием диких животных, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и окружающей среды региона. Большинство аварий происходит в темное время суток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

При этом в регионе наступил период повышенной активности диких животных на автомобильных дорогах. Это связано с массовым выход кровососущих насекомых, которые доставляют нестерпимый дискомфорт и заставляют животных постоянно двигаться, в частности искать хорошо продуваемые ветром места.

Жителей призывают учитывать эту информацию и соблюдать меры предосторожности. Для предупреждения аварий в местах наибольшей концентрации лося установили предупреждающие знаки.

Отмечается, что при столкновении с диким животным в обязательном порядке необходимо остановиться и не покидать место происшествия до момента приезда специальных служб. При этом строго запрещается скрываться с места происшествия и забирать с собой тушу сбитого животного, поскольку водителя могут привлечь к уголовной ответственности по статье 158 УК РФ («Кража»).