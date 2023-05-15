Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 11:54

38 дорожных аварий с дикими животными зарегистрировали в Удмуртии с начала 2023 года

В Удмуртии с начала 2023 года зарегистрировали 38 дорожных происшествий с участием диких животных, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и окружающей среды региона. Большинство аварий происходит в темное время суток.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

При этом в регионе наступил период повышенной активности диких животных на автомобильных дорогах. Это связано с массовым выход кровососущих насекомых, которые доставляют нестерпимый дискомфорт и заставляют животных постоянно двигаться, в частности искать хорошо продуваемые ветром места.

Жителей призывают учитывать эту информацию и соблюдать меры предосторожности. Для предупреждения аварий в местах наибольшей концентрации лося установили предупреждающие знаки.

Отмечается, что при столкновении с диким животным в обязательном порядке необходимо остановиться и не покидать место происшествия до момента приезда специальных служб. При этом строго запрещается скрываться с места происшествия и забирать с собой тушу сбитого животного, поскольку водителя могут привлечь к уголовной ответственности по статье 158 УК РФ («Кража»).

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...