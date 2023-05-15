В Ярославской области благоустроят парк в честь 600-летия Годеновского креста

В селе Годеново Ростовского района Ярославской области будет выполнено благоустройство парка в честь 600-летия явления Годеновского креста. Об этом сообщается в ГИС «Государственные закупки Ярославской области».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект благоустройства

Фото: ГИС «Закупки Ярославской области» Проект благоустройства

Фото: ГИС «Закупки Ярославской области»

Подрядчик для благоустройства парка определялся без торгов, через запрос ценовых предложений. Работы за 3,48 млн руб. выполнит ООО «Оригинал» из Переславля. Участок под парк планируется ровнять с помощью бульдозера, с завозом на территорию песка и щебня, укладкой выравнивающего основания, выкладкой пешеходных дорожек плиткой и установкой бордюрного камня.

Все работы планируется выполнить до 5 июня 2023 года. В данный муниципальный контракт не входит, но планируется в рамках благоустройства посадка на территории парка сливолистного боярышника, канадской ирги, черноплодной рябины, которые должны образовать живую изгородь. Также запланировано размещение аллеи лип и декоративных яблонь.

Андрей Иванов