Алексей Текслер встретился с послом России в Казахстане

Губернатор Челябинской области возглавил делегацию региона в ходе рабочей поездки в Казахстан. Как сообщает пресс-служба областного правительства, визит начался со встречи с послом РФ в Казахстане Александром Бородавкиным. Господин Текслер представил экспортный потенциал Южного Урала, кроме того, стороны обсудили ряд вопросов сотрудничества области с республикой.

Губернатор отметил, что Челябинская область занимает третье место в стране по товарообороту с Казахстаном, уступая только Москве и Московской области. «В прошлом году нам удалось увеличить объемы экспорта сельхозпродукции, машиностроения, и мы нацелены улучшать эти показатели»,- сказал Алексей Текслер. Глава региона добавил, что в регионе на постоянной основе живут, учатся и работают почти 13 тыс. граждан Казахстана.

В программе визита делегации Челябинской области встреча Алексей Текслера с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым. Также губернатор проведет переговоры на уровне министерств и ведомств республики. Кроме того, запанирована встреча с руководством Костанайской области.

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