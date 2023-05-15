В Курганскую область прибыл глава МЧС России

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Курганскую область для оценки мер поддержки и помощи пострадавшему от пожаров населению региона. Об этом сообщают в федеральном ведомстве.

В ходе визита Александр Куренков проверит организацию защиты населенных пунктов от природных пожаров, ход восстановительных работ в пострадавших селах, оказание помощи населению. Вместе с губернатором Курганской области глава МЧС совершит облет нескольких поселков и встретится с местными жителями

«Я обещал пострадавшим в результате пожаров в Курганской области, что в ближайшее время снова прилечу сюда и проверю, как проводится восстановление утраченных документов и реализуются меры социальной поддержки. А при необходимости вынесу проблемные вопросы на рассмотрение на федеральный уровень», — отметил Александр Куренков.

В мае в Курганской области произошли масштабные ландшафтные пожары. В результате них сильнее всего пострадали село Юлдус Шадринского округа и поселок Смолино Кургана — там сгорела большая часть домов.

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