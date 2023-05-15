Росприроднадзор выявил нарушения в работе «Башнефти»

Росприроднадзор завершил проверку ПАО АНК «Башнефть» (входит в «Роснефть»), сообщается в Telegram-канале ведомства.

Инспекторы службы проанализировали разрешительные и отчетные документы предприятия, специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений отобрали пробы сточных и природных вод, а также промышленных выбросов. В результате в работе «Башнефти» выявлены 62 нарушения, в том числе нарушены правила эксплуатации газоочистных установок, не соблюдаются требования при накоплении отходов, строительство объектов ведется без уведомления Росприроднадзора, не актуализирована информация об объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Компании выдано предписание об устранении нарушений. За несоблюдение требований природоохранного законодательства «Башнефть» будет привлечена к административной ответственности, говорится в сообщении.

В пресс-службе «Башнефти» сообщили, что компания «устранила большую часть замечаний Росприроднадзора еще в ходе плановой проверки». «Остальные предписания будут выполнены в установленные сроки. Почти все отмеченные ведомством нарушения не оказывают существенного влияния на промышленную и экологическую безопасность»,— отметили в компании.

Влада Шипилова

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