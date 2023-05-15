В Екатеринбурге перекрыли проспект Ленина из-за рюкзака на остановке

В Екатеринбурге силовики перекрыли движение транспорта по проспекту Ленина на перекрестке с ул. Московской из-за найденного на остановке черного рюкзака. Инцидент произошел утром 15 мая.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, спецслужбам потребовался час, чтобы обследовать рюкзак. Взрывных устройств и других опасных объектов в нем не оказалось.

«Хозяин черного рюкзака, внутри которого находились личные вещи, пока за своей котомкой не обратился. Вероятно, невнимательный мужчина впопыхах забыл ее на остановке»,— отметил полковник Горелых.

В 10:15 движение по проспекту Ленина было возобновлено.

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