В Курганской области вышку связи назвали в честь изобретателя радио

В Далматовском районе Курганской области базовой станции, установленной в рамках второго этапа устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0), присвоили имя российского ученого, изобретателя радио Александра Попова. Об этом сообщают в пресс-службе регионального филиала компании «Ростелеком».

Ранее оператор уже присваивал имена базовым станциям, в частности, в Челябинской, Свердловской, Тюменской областях и Пермском крае.

В реализации программы УЦН 2.0 провайдер принимает участие с 2021 года. Проект предусматривает появление связи 4G/LTE в населенных пунктах, где проживает от 100 до 500 человек. За это время в Курганской области такая инфраструктура появилась в 15 деревнях и селах, до конца года планируется установить вышки еще в 17.

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