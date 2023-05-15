Выбираем счастливую квартиру в новостройке

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Ох уж эти муки выбора новой квартиры! Нужно учесть множество нюансов, чтобы не разочароваться, когда уже после переезда обнаружатся неожиданные «сюрпризы». Конечно, у каждой семьи – сотни своих особенных пожеланий и предпочтений. Но есть и перечень основных факторов, которые могут существенно повлиять на принятие окончательного решения. Хорошая новость в том, что сегодня на рынке можно найти достойные предложения на любой вкус и кошелёк.

Бюджет

Если он не ограничен, то дальше можно уже не читать: вам доступны абсолютно все варианты. Однако таких покупателей единицы, и подавляющее большинство из нас всё же вынуждено тщательно планировать доходы и расходы.

Понятно, что в зависимости от местоположения новостройки, уровня комфортности дома цены существенно отличаются. Например, в центральных районах Перми строящее жильё продаётся по 130 тыс. руб. за «квадрат» и выше. Но к счастью, за последние годы многое изменилось, и вовсе не обязательно жить в центре, чтобы получать все преимущества современной городской жизни.

Расположение

Для примера рассмотрим Орджоникидзевский район Перми, который, наряду с Кировским, считается самым «отдалённым». Но то, что ещё несколько лет назад считалось недостатком, сегодня превращается в существенные преимущества.

Скажем, микрорайон Молодёжный - это территория с отличной транспортной доступностью. Наземное метро, хорошо организованные автобусные маршруты делают поездку в центр быстрой и комфортной. Если ехать на машине, то время в пути займёт не более получаса. Если ехать по Восточному обходу, избегая пробок, - ещё быстрее. А когда будет введена строящаяся сегодня трасса ТР-53, время в пути сократится ещё больше.

Здесь представлена вся необходимая социальная инфраструктура: поликлиники, детские сады, дворцы культуры и дома спорта. Если раньше, говоря о «качественном образовании», мы имели в виду лишь единичные «престижные» школы в центре города, то сегодня это далеко не так. Расположенная в том же Молодёжном «Инженерная школа» считается одной из лучших в Перми.

Направо пойдёшь – на Каму и прекрасный пляж попадёшь. Налево пойдёшь – в лес попадёшь, где можно гулять, кататься на лыжах на хорошо оборудованных трассах и даже собирать грибы. Всё это делает жизнь в районе насыщенной, динамичной, но одновременно спокойной и близкой к природе.

При этом – бонус! – стоимость жилья в новостройках здесь существенно ниже. Например, цена «квадрата» в строящемся доме на ул. Косякова, 15а в микрорайоне Молодёжный – от 77 тыс. руб. https://clck.ru/34Qvr2

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Это на 18 тыс. руб. меньше средней цены по городу и практически в два раза ниже, чем в центральных районах.

Значит, покупатель может себе позволить гораздо большую квартиру за меньшие деньги.

Комфорт дома

Застройщики, ведущие строительство в таких районах, прекрасно понимают запросы своих будущих покупателей. Поэтому они стремятся создать уровень комфорта, не уступающий (а иногда и превосходящий) новостройкам в центральных районах. Так они создают дополнительное конкурентное преимущество. Делать это им проще, чем в центре, где «вписывать дома» приходится на небольших «пятачках», высчитывая каждый квадратный сантиметр.

Например, в новостройке на ул. Косякова запроектированы спортивная и детские площадки с безопасным покрытием. Планировка позволяет «развести» территорию детских площадок и мест для отдыха с маршрутами движения автомобилей, они не пересекаются. Из каждого подъезда – два выхода: на проезд и во двор. Организована безопасность: во дворе, на входах в подъезды по периметру холла – видеонаблюдение, а при въезде на территорию – шлагбаумы, которые могут управляться через мобильное приложение. Со стороны улицы есть помещение колясочной, и коляски можно оставлять прямо в подъезде, не поднимая их домой.

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Важен комфорт не только во дворе, но и внутри дома. Многие застройщики предлагают дизайнерские холлы в подъездах. Согласитесь, такой уровень комфорта нечасто встретишь сегодня даже в самых «престижных» новостройках в центре.

Отделка

Наконец, ещё один важный аргумент – наличие\отсутствие отделки в будущей квартире. Достаточно на пять минут заглянуть в любой магазин стройматериалов, чтобы понять насколько это дорогое удовольствие – ремонт. К тому же необходимость приводить будущее жильё в «божеский вид» означает, что ваш долгожданный переезд придётся отложить на два-три месяца. А если условия сделки, при которой вы должны освободить имеющееся жильё, не позволяют этого сделать?

В общем, ремонт – то ещё сомнительное удовольствие. Поэтому если квартира сдаётся с полной чистовой отделкой (ссылка) – это означает большую экономию времени и денег. Перевёз мебель, подключил технику – и живи.

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Застройщик

Перед тем, как принять окончательное решение, стоит внимательное поинтересоваться, кто именно строит ваш будущий дом. Не ограничиваться только официальным сайтом компании, а хорошенько «прошерстить» интернет на предмет истории компании, наличия или отсутствия задержек в сдаче объектов, отзывов покупателей и т. д.

Покупка квартиры – слишком важное решение, чтобы позволить себе легкомысленность. Нужно выбирать только надёжного застройщика с хорошей историей и репутацией. https://clck.ru/34QwFC

Удачной вам покупки и счастливого переезда!

Выбрать лучший вариант помогут Вам менеджеры отдела продаж АО «ПЗСП», подробности по телефону +73422921547 или на сайте https://clck.ru/34QwFh

Застройщик: ООО «Спецстрой ПЗСП-Косякова». Проектная декларация на сайте

https://наш.дом.рф/

АО "ПЗСП"