В Татарстане масочный режим остается рекомендательной мерой

Масочный режим в Татарстане остается рекомендательной мерой, несмотря на то, что ВОЗ объявила об окончании пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на заместителя главного санитарного врача республики Любовь Авдонину.

По ее словам, снять ограничения, введенные на фоне пандемии, можно будет лишь после принятия соответствующих нормативных документов правительством РФ. В настоящее время Роспотребнадзор рекомендует носить маски во время нахождений в медучреждениях организациях соцобслуживания, в общественном транспорте, в местах массового скопления людей.

"Ъ-Казань"