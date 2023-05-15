36 товарных знаков Валуйского ЛВЗ выставлены на торги

На торги по продаже имущества обанкротившегося ОАО «Валуйский ликеро-водочный завод» (ЛВЗ) в Белгородской области выставлены 36 товарных знаков компании. Это следует из сообщения организатора торгов ООО «Элторг». Торги запланированы в форме публичного предложения.

Начальная цена каждого товарного знака (продаются отдельными лотами) составляет от 72 до 182 тыс. руб. Среди них — знаки «Добрый бутылек», «Белгородский герб», «Старый Белгород», «Марафон», «Полнолуние», «Валуйчанка», «Стойленская», «Фея», SPORTLIFE, «Квасничок», «Охотничья забава». Заявки принимаются с 15 мая по 13 июля, подведение итогов запланировано вечером 13 июля. Цена отсечения составляет 50% от начальной. Начальная цена снижается пятью периодами по десять календарных дней на 10%.

Валуйский ЛВЗ был признан банкротом в октябре 2021 года. Этого потребовало белгородское ООО «Технологии и услуги» из-за долга в 324,7 тыс. руб. Однако позже реестр требований кредиторов пополнился 896,9 млн руб. долга перед региональным отделением Сбербанка.

Олег Мухин

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