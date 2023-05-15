«Предложение Бастрыкина не лишено смысла»

Национализировать основные отрасли экономики и причислять к иноагентам за попрание духовных ценностей — таковы основные итоги последнего дня Петербургского юридического форума. К расширению статуса иноагента призвал министр юстиции Константин Чуйченко, а с идеей передать под контроль государства главные сферы экономики выступил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Ранее в рамках форума, напротив, обсуждалась так называемая новая большая приватизация. Однако, по словам участников мероприятия, в ближайшее время, видимо, ждать ее не стоит. А вот предложение Бастрыкина, как считает политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе, уже не выглядит абсолютной фантастикой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

XI Петербургский юридический форум завершился дискуссией на экономическую тему. Впрочем, и без иностранных агентов не обошлось. Этот вопрос, видимо, становится основой современного российского законодательства в области права. Но обо всем по порядку.

Глава СКР Александр Бастрыкин предложил национализировать основные отрасли отечественной экономики, дабы обеспечить их безопасность в условиях агрессии Запада. А перед этим говорили о приватизации. Такое сочетание может показаться несколько странным, однако для того форумы и собирают, чтобы представить разные мнения. Вот они и прозвучали.

Хотя при всем этом ждать большой распродажи госсобственности, наверное, в ближайшее время также не стоит. Как заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев, большая приватизация должна состояться, но нужно понять, кому продавать. Процесс этот небыстрый, пока в бюджете приватизационные доходы не прописаны. Но правительство отрицает переход к так называемой мобилизационной экономике.

Однако в целом такой вариант, наверное, исключать нельзя — мы же видим, что происходит. Об этом и говорит руководитель Следственного комитета. Хотя у нас и так все преимущественно государственное или принадлежит госкорпорациям. А крупный бизнес сталкивается с такими неприятностями, как санкции. Впрочем, госкомпании тоже. Так что, действительно, не совсем понятно, кому и как продавать.

Как бы то ни было, настроения, чтобы вернуться в СССР и все национализировать, остаются. И у таких подходов по-прежнему немало сторонников, в том числе и среди высокопоставленных лиц.

Между тем впору перейти к иностранным агентам. Министр юстиции Константин Чуйченко предложил признавать иноагентами за попрание духовных ценностей. Почему? Потому что последние являются элементом государственной политики России.

При чем же здесь экономика, спросите вы. А притом что вот, например, приватизация — термин классово чуждый, его придумали на Западе. Собственно, рыночную экономику тоже создавали в недружественных странах. Все идет к тому, что любой может стать иностранным агентом.

Но давайте тогда начнем сверху — посмотрим, насколько наши чиновники соответствуют духовным ценностям. Они же пример должны показывать рядовым гражданам. А то, понимаешь, часы дорогие, костюмы, вечеринки разные. Как насчет всего этого? Нет ответа. Государственный служащий по определению не может быть иностранным агентом, так что из этого, судя по всему, и следует исходить.

Проблема в том, что в таких условиях полноценная рыночная экономика невозможна. Она же — экономика — не понимает, что такое основные духовные ценности, и развивается по своим законам. Третьего пути здесь быть не может. Скрестить одно с другим нельзя. Поэтому предложение Александра Ивановича Бастрыкина не лишено смысла в нынешней ситуации. Однако все это уже было: партийное искусство, народное хозяйство. Результат известен.

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