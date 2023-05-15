Ветеринарного врача приговорили к шести годам колонии за взятки

Бижбулякский межрайонный суд вынес приговорил ветеринарного врача Ралину Миннигулову к шести годам колонии общего режима с лишением права занимать руководящие должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на три года. Она признана виновной в получении взятки в значительном и крупном размерах (ч.ч. 3,5 ст. 290 УК РФ) и служебном подлоге (п ч. 1 ст. 292 УК РФ).

Поводом для возбуждения уголовного дела стали в том числе материалы служебной проверки, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В суде установлено, что Ралина Миннигулова получила от трех предпринимателей взятку за оформление фальшивых ветеринарных сопроводительных документов на мясную продукцию, необходимых для ее продажи. В документы вносились ложные данные о ветеринарно-санитарной экспертизе, которая на самом деле не проводилась.

С января 2020 года по октябрь 2021 года общая сумма взяток составила более 500 тыс. руб.

Подсудимая не признала вину.

Майя Иванова

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