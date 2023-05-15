Из горящей под Краснодаром многоэтажки спасли 5 человек и 20 эвакуировали

Пожарные спасли 5 человек и 20 эвакуировали из горящего многоэтажного дома в поселке Южном Динского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, пожар произошел 15 мая в 05:34 в многоквартирном доме по улице Войсковая. В 05:48 на место прибыли первые пожарные подразделения. Они установили, что произошло возгорание на первом этаже многоквартирного дома. В 05:55 пожар локализовали на площади 40 кв. м. Через 10 минут открытое горение было ликвидировано, а еще через 14 — пожар полностью ликвидировали.

Погибших и пострадавших из-за возгорания нет. В ликвидации пожара участвовали 23 человека и семь единиц техники.

Татьяна Ручкина

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