Прокуратура Омска начала проверку после ДТП с одним погибшим и пятью пострадавшими

В Омске прокуратурой проводится проверка по факту ДТП, в котором погиб один пассажир и еще пять человек пострадали. Инцидент произошел 14 мая в ночное время. По данным ведомства, водитель автомобиля Honda Pilot сбил пассажира, вышедшего из припаркованного на обочине Nissan Avenir, после чего наехал и на саму машину. В результате столкновения Nissan Avenir перевернулся.

Пассажир Nissan Avenir, вышедший из транспорта, скончался на месте, еще три пассажира и водители обоих иномарок получили травмы различной степени тяжести и доставлены в медицинские учреждения.

Водитель Honda Pilot с признаками опьянения от медицинского освидетельствования отказался, сообщили в региональной прокуратуре. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, а также нарушения правил лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения (ст. 264 УК РФ).

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Лолита Белова