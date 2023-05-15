В Ярославле директора муниципального учреждения судили за упавшее на пенсионерку дерево

Ярославский районный суд рассмотрел уголовное дело директора муниципального учреждения «Центр благоустройства и социального развития» Некрасовского сельского поселения Дмитрия Мухина, обвинявшегося в халатности. Вердикт публикует сайт суда.

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Фото: СУ СК РФ по Ярославской области Место происшествия

Фото: СУ СК РФ по Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», 7 августа 2022 года в поселке Михайловский Ярославского района из-за сильного ветра на 67-летнюю пенсионерку упало дерево. Женщина скончалась. Уголовное дело по статье «Халатность» возбудили в отношении директора «Центра благоустройства» Дмитрия Мухина. Следствие считало, что он не дал задание подчиненным спилить сухую ель, росшую рядом с пешеходной дорожкой.

«Одноствольное дерево породы ель, род Picea, семейство Сосновые Pinaceae находилось в аварийном состоянии, а именно: было полностью поражено деструктивной гнилью, стволовыми вредителями и трутовыми дереворазрушающими грибами, а также у него отсутствовали ветви, имелись признаки сухостойности»,— отмечалось в судебном решении.

В результате в день трагедии сухая ель упала на клен, а уже второе дерево рухнуло на проходившую по пешеходной дорожке пенсионерку. По мнению следствия, не спилив ель, обвиняемый допустил халатность. Уголовное дело директора рассматривал Ярославский районный суд. На первом же заседании сторона потерпевшей заявила ходатайство о прекращении уголовного дела «в связи с примирением сторон».

Несмотря на возражения прокуратуры, суд согласился с ходатайством и прекратил уголовное дело Дмитрия Мухина, разъяснив подсудимому, что данное основание реабилитирующим не является. 10 мая 2023 года решение суда вступило в законную силу.

Андрей Иванов