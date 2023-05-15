Свежие огурцы в Удмуртии подешевели на 16,8% за неделю

В Удмуртии в период с 3 по 10 мая на потребительском рынке зафиксировали изменение цен на ряд товаров. Так, по данным Удмуртстата, свежая белокочанная капуста стала дороже на 10,7%, лук репчатый — 6,4%, свекла столовая — 4,9%, вермишель — 4,2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Вместе с тем за неделю стоимость свежих огурцов снизилась на 16,8%, картофеля — 6,1%, свежие помидоры — 5,9%, масло подсолнечное — 4,4%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали зубная паста на 1,9%, туалетное мыло — на 1,8%.

Кроме того, на 2,7% повысилась средняя стоимость пребывания в доме отдыха, пансионате.