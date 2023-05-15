Назначен глава комитета дорожного хозяйства Челябинска

Председателем комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска назначен Николай Кожевников, который работает в структуре с января 2020 года. Об этом сообщают в мэрии.

Николай Кожевников окончил ЧелГУ по специальности юриспруденция. Работал на различных должностях в органах местного самоуправления региона.

Предыдущий руководитель комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринат Кучитаров находится под арестом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие считает, что в 2020 году чиновник намеренно завысил начальную цену контракта на озеленение центра города, в дальнейшем оплатил его и невыполненные работы на сумму 8 млн руб.

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