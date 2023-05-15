Кубань заняла восьмое место в рейтинге развития регионов РФ в 2022 году

Краснодарский край сохранил позиции и в 2022 году снова занял восьмое место в рейтинге социально-экономического положения регионов. Об этом говорится в исследовании, опубликованном «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

За год Кубани удалось немного увеличить количество баллов в интегральном рейтинге — с 67,102 до 67,148. Он рассчитывался по объему производства товаров и услуг в регионе, численности занятых в экономике, обороту розничной торговли, доле прибыльных предприятий, смертности трудоспособного населения, уровню безработицы и другим параметрам.

Адыгея опустилась сразу на три позиции и заняла 71-е место. Республика набрала 29,083 баллов.

Крым занял 42-е место, прибавив за год одну позицию. Регион набрал 42,648 балла. Севастополь оказался на 63-м месте, также поднявшись на одну строчку и набрав 32,638 балла.

Тройка лидеров осталась прежней. Первое место в рейтинге занимает Москва, второе — Санкт-Петербург и третье — Татарстан. Аутсайдерами рейтинга являются Тыва (15,262 балла), Калмыкия (13, 836) и Еврейская автономная область (12,252).

Татьяна Ручкина

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