Челябинская область опустилась на одну строку в рейтинге социально-экономического развития регионов

По итогам 2022 года Челябинская область заняла 14 место в рейтинге социально-экономического положения регионов России. В 2021 году Южный Урал был на 13 месте. Такие данные представлены в исследовании «РИА Новости».

Интегральный балл Челябинской области за год снизился с 62,15 до 59,91. Максимально возможное количество баллов - 100. Рейтинг социально-экономического положения регионов РФ составлен на основе данных Росстата, Минфина и Федерального казначейства. Эксперты учитывали объемы производства товаров и услуг, доходы бюджета, соотношение доходов населения к стоимости потребительских товаров и услуг, уровень безработицы, ожидаемая продолжительность жизни и другие показатели.

Тройка лидеров рейтинга за год не изменилась. Это Москва (89,6 баллов), Санкт-Петербург (86) и Татарстан (80,1). Также в первой десятке Ханты-Мансийский автономный округ (75,9), Московская область (75,6), Ямало-Ненецкий АО (73,6), Свердловская область (68,5), Краснодарский край (67,1), Ленинградская область (64,9) и Красноярский край (64,8). В тройке аутсайдеров Еврейская автономная область (12,2), Калмыкия (13,8) и Тыва (15,2).

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