Лысьвенский метзавод в прошлом году сократил прибыль почти в два раза

ООО «ММК — Лысьвенский металлургический завод» раскрыло информацию о финансовых результатах за 2022 год. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка предприятия составила 20,7 млрд руб., чистая прибыль 1,2 млрд руб. Предыдущий год завод завершил с выручкой 29,2 млрд руб. и прибылью 2,8 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Лысьвенский металлургический завод (ЛМЗ) — единственный в России производитель электролитически оцинкованного проката и проката с полимерными покрытиями на его основе. В состав группы ММК входит с 2017 года. В 2022 году головное предприятие группы ММК — ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» несколько месяцев не осуществляло экспорт продукции и снизило рентабельность с 20–25% до 4%. ЛМЗ летом прошлого года также значительно сократил объем отгрузки продукции.