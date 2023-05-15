Резидент Арктической зоны организует перевозку туристов на Путоран

Компания «Норильск вояж» получила статус резидента Арктической зоны РФ на территории Красноярского края, сообщает правительство региона. Она реализует проект по организации пассажирских перевозок по Енисейско-Пясинскому водоразделу, в том числе на плато Путоран. Первые рейсы на маломерных судах запланированы на июнь текущего года. «В следующем году планируется расширение флота, будет приобретено второе маломерное судно вместимостью до 12 человек»,– говорит генеральный директор ООО «Норильск вояж» Виталий Сайко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Бурматов, Коммерсантъ Фото: Николай Бурматов, Коммерсантъ

Также проект предусматривает строительство туристической базы с эллингами для временного хранения маломерных судов. , Турбаза позволит размещать около 1 тыс. туристов в год. Инвестиции составят 40 млн руб. Реализовать проект планируется к 2033 году.

В 2021 году «Норникель» сообщал о намерении вложить 20 млрд руб. в создание туристического комплекса «Затундра» на территории Таймырского муниципального района в Красноярском крае. Проектом предусмотрено создание к 2026 году туристическую инфраструктуру на плато Путорана. Центром кластера станет деревня «Бухта Канчуль», номерной фонд которой составит 605 номеров.

В настоящее время в Арктической зоне Красноярского края – 28 резидентов, общий объем инвестиций – 37,2 млрд рублей. Функции управляющей компании для работы с резидентами Арктической зоны на территории Красноярского края выполняет Корпорация развития Енисейской Сибири.

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Оксана Павлова