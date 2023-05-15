Сеть «Вкусно — и точка» ищет в Перми площадку под еще один ресторан

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» ищет земельные участки в Перми под строительство нового заведения. Как сообщает Business Class со ссылкой на свой источник в сфере недвижимости, компания рассматривает вариант приобретения или долгосрочной аренды площадки от 1,3 до 3 тыс. кв. м в центре города или не очень отдаленных микрорайонах. Еще одно условие — наличие высокого трафика, доступность площадки и для автомобилистов, и для пешеходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее стало известно, что сеть ресторанов «Вкусно — и точка» планирует к 2025 году построить в Перми предприятие быстрого обслуживания с линией автораздачи. В марте проект находился на стадии получения разрешительной документации.

Российская сеть «Вкусно — и точка» пришла на смену ушедшему из РФ McDonald’s. Сейчас в Перми работает восемь филиалов «Вкусно — и точка».