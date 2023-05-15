Три региона Сибири вошли в число аутсайдеров в рейтинге социально-экономического положения в 2022 году

Республики Тыва, Алтай и Хакасия заняли последние строчки в рейтинге социально-экономического положения регионов России по итогам 2022 года, составленным экспертами РИА Рейтинг. Республика Тыва, как и год назад заняла 83 место из 85, Республика Алтай также, как и в 2021-м 82 место, Республика Хакасия 65 место, улучшив свое положение с 73 места в прошлом году.

В ТОП-20 попали три региона Сибирского федерального округа, в том числе Красноярский край (10 место в 2022 году, 9 место в 2021-м), Кемеровская (16 место в 2022 году, 22 место в 2021-м), а также Иркутская области (18 место в 2022 году, 21 место в 2021-м).

Новосибирская область по итогам прошлого года стала 23-й, в 2021-м была 24-й. Омская область с 35-й строчки переместилась на 37-е. Алтайский край, как и год ранее, занял 40 место в рейтинге. Томская область улучшила свою позицию с 53 места на 50-е.

При составлении рейтинга учтены объемы производства товаров и услуг на душу населения, доходы бюджета, показатели социальной сферы (отношение доходов населения к стоимости потребительских товаров и услуг, уровень безработицы, ожидаемая продолжительность жизни и другие). В лидерах — Москва, Санкт-Петербург и Татарстан — у них более 80 баллов.

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Лолита Белова