В Красноярске будут судить девушку-водителя, спровоцировавшую ДТП с пассажирским автобусом

Прокуратура Красноярского края направила на рассмотрение Свердловского райсуда уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем тяжкий вред пассажирке автобуса. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Согласно версии следствия, 13 августа прошлого года 24-летняя девушка управляла Toyota Carina. На улице Алеши Тимошенкова она, говорится в деле, нарушила правила дорожного движения: двигаясь по нерегулируемому перекрестку, не пропустила встречный автобус при повороте налево. Водитель автобуса был вынужден резко затормозить, чтобы избежать столкновения.

61-летняя пассажирка автобуса в результате падения из-за резкого торможения получила переломы грудных позвонков и ребра. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека).

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Илья Николаев