В Свердловской области за год ухудшилось социально-экономическое положение

В 2022 году социально-экономическое положение в Свердловской области было хуже, чем в 2021-м, следует из исследования «РИА Новости». Так, в прошлом году регион набрал 68,5 баллов, что примерно на 0,7 б ниже, чем позапрошлом. Впрочем, Средний Урал уже два года подряд занимает седьмое место рейтинга.

При расчете социально-экономического положения были учтены объемы производства товаров и услуг на душу населения, доходы бюджета, отношение доходов населения к стоимости товаров и услуг, уровень безработицы, ожидаемая продолжительность жизни.

Среди регионов Уральского федерального округа (УрФО) Свердловская область заняла третье место. По уровню социально-экономического положения ее опережает только Ханты-Мансийский автономный округ (четвертое место, 75,9 б) и Ямало-Ненецкий автономный округ (шестое место, 73,6 б).

В целом по России первое место рейтинга занимает Москва с 89,6 б., второе – Санкт-Петербург с 86 б., третье – Республика Татарстан с 80,1 б. На последних местах второй год подряд Республика Тыва, Республика Калмыкия и Еврейская автономная область.

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