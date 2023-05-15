Пермский атлет стал победителем полумарафона с рекордом трассы

В столице в девятый раз прошел Московский полумарафон - самый массовый из забегов в России. на 21,1 км. На этот раз на старт вышло 24 тысячи участников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграмм-канал «Легкая атлетика России» Фото: телеграмм-канал «Легкая атлетика России»

Известный пермский бегун Владимир Никитин сумел завоевать золотую медаль у мужчин. Он преодолел дистанцию за 1 час 2 минуты и 46 секунд. Это время стало новым рекордом для столичной трассы.

Владимир Никитин — многократный чемпион и рекордсмен России в беге на длинные дистанции, а также трехкратный обладатель Кубка страны.