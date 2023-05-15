Редчайшие часы на персональной выставке Константина Чайкина

В московском Музее времени и часов открыта выставка «Константин Чайкин: часовщик, изобретатель, художник». Здесь представлена самая полная ретроспектива работ выдающегося российского часовщика, члена Международной академии независимых часовщиков AHCI и основателя мануфактуры Konstantin Chaykin.

В помещении музея на третьем этаже флагманского ювелирно-часового магазина AllTime на улице Русаковской, 1, экспонируются 25 редких и даже уникальных экземпляров, в том числе признанные самыми сложными в России настольные «Московская Пасхалия» (27 усложнений, механизм из 2506 деталей, 4 циферблата), сложные наручные модели «Левитас», «Карпе Дием», «Квартайм» и «Синема», использующие экзотические для нас мусульманский календарь и иудейскую систему измерения времени «Хиджра» и «Декалог», часы марсианского цикла и побывавшие на космической орбите Space Conqueror. Разумеется, не забыты и снискавшие мастеру мировую известность «ристмоны» (от wrist, «запястье» и monster, «монстр»): 10 различных моделей позволяют оценить изобретательность антропоморфных циферблатов. Никогда еще столько механических шедевров, придуманных и сделанных Константином Чайкиным, не собирались в одном месте. Да и, учитывая их востребованность, вряд ли скоро соберутся вновь.

Отдельного упоминания заслуживают документальная часть экспозиции, которая включает эскизы и рабочие чертежи часовщика, а также сделанные специально к выставке великолепные пояснительные материалы, сгруппированные в хронологическом порядке и дающие доходчивое представление о 20-летнем творческом пути мануфактуры Konstantin Chaykin.

Выставка будет открыта до 21 мая (включительно) ежедневно с 10 до 21 часа. Вход, по традиции Музея времени и часов, свободный.