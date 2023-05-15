Воронежские власти опровергли факт конфликта на межнациональной почве в Павловске

Глава СКР Александр Бастрыкин 12 мая поручил возбудить уголовное дело по информации об избиении двух девушек в Павловске Воронежской области. В ведомстве отметили, что, «по сообщениям социальных медиа», девушки пострадали от «гражданина одного из соседних государств». Кроме того, сотрудник полиции, который прибыл на место, якобы отговаривал пострадавших от написания заявления.

В СКР рассказали, что воронежскими сотрудниками по факту хулиганства (ст. 213 УК РФ) организована доследственная проверка. Причем сотрудники ведомства намерены проверить и информацию о действиях сотрудника полиции. Источники «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах региона сообщили, что участников происшествия ждут у следователей уже 15 мая. В том числе, к беседе с правоохранителями готовятся около пяти свидетелей, мнение которых может существенно отличаться от того, которое ранее было распространено в интернете.

Заявлению СКР предшествовали публикации в местных соцсетях и СМИ о том, что двух девушек 10 мая «якобы зверски избили» в павловском клубе «Сафари». Причем их обидчиком называли некоего «иностранного спортсмена». В этих сообщениях также указывалось, что приехавший на место участковый не советовал пострадавшим писать заявление.

Инцидент уже прокомментировал глава Павловского района Максим Янцов. Он, в частности, заявил, что «факт конфликта на межнациональной почве не подтвердился». «В нашем районе представители множества национальностей и разных конфессий всегда жили в мире и согласии. По поводу виновников преступления ситуация неоднозначная. В любом случае, инцидент возмутительный. Слежу за ситуацией. Вся необходимая помощь следствию будет оказана»,- написал в своем телеграм-канале чиновник.

«На мой взгляд, налицо нерадивость журналистов, которые в погоне за сенсацией выдали пьяную драку за межнациональную рознь. Публикации в официальных изданиях подхватили блогеры и новость разнеслась по соцсетям. Призываю представителей прессы направить свою энергию на информационную войну с врагами, а не искать жареные факты и не распространять фейки. А посетителям увеселительных заведений следует контролировать количество употребляемого спиртного, чтобы потом не фигурировать в сводках полиции»,- добавил господин Янцов.

Владимир Зоркий