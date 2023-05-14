Воронежский «Факел» после победы над «Пари НН» покинул зону переходных матчей в таблице РПЛ

В матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) воронежский «Факел» на своем поле отстоял победу с минимальным счетом над «Пари НН». Нижегородская команда, как и хозяева, ведет борьбу за место в РПЛ, поэтому игра получилась «за шесть очков», а ее результат позволил воронежцам хотя бы на время покинуть зону переходных матчей в турнирной таблице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Пауков Фото: Никита Пауков

Единственный гол в ворота гостей «Факел» забил с пенальти на 67-й минуте, подтвержденного просмотром VAR. Полузащитник Роман Акбашев четко развел мяч и вратаря по разным углам. Но интрига сохранялась до последних минут встречи, особенно она оживилась, когда на 74-й минуте за вторую желтую карточку был удален недавно появившийся на поле нападающий Евгений Марков. Он успел провести в игре всего 14 минут. Вскоре почти весь «Факел» сел в оборону, а в контратаки убегал лишь тот же Акбашев. После шести добавленных минут в матче и чудесного спасения ворот защитником Евгением Морозовым (выбил мяч прямо с ленточки, когда вратарь уже был обыгран) раздался финальный свисток, и футболисты хозяев попадали на газон. В этот момент особенно сильно загудели трибуны Центрального стадиона профсоюзов, на которых за матчем наблюдали 12252 болельщика.

«Факел» впервые после возвращения в РПЛ одержал третью победу подряд и с 27 очками поднялся в таблице с 13-го на 12-е место. «Пари НН» остался на 14-й строчке, имея в активе 23 очка, а на 13-е место опустились самарские «Крылья советов» с 26 очками.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер ФК «Пари НН» Сергей Юран заявил, что его команда ничего не дала создать «Факелу», за исключением момента с пенальти. «В целом получилась боевая игра, каждый хотел выжить максимум. Наверное, если судья назначает пенальти, значит, он был ближе к моменту. Претензий к игрокам у меня нет, не хватает им немного мастеровитости, особенно в концовке, в атаке,- рассказал господин Юран. - Мы к каждой команде готовимся с большим уважением, ищем слабые места. Я заострял внимание футболистов на том, что много будет борьбы, а так - ничего сверхъестественного. Возможно, нашим молодым футболистом не хватает наглости. Ну и спасение из пустых ворот, конечно...». Атмосферу на трибунах в Воронеже Сергей Юран сравнил с той, что была на стадионе в Луганске, когда он сам начинал профессиональную карьеру: «Видно, что люди любят футбол. Всегда приятно играть при такой атмосфере».

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев пояснил, что так как игра «была за шесть очков», в начале его воспитанники ее упрощали. «Она была не такой искрометный, до гола. Нам удалось забить первым. То, что было потом, уже не так важно, по сути, один момент»,- заметил наставник хозяев. «Баннер приветственный видел, очень рад. Но я еще когда увидел число воронежских болельщиков в Ростове, все понял сразу, куда попал»,- добавил господин Евсеев.

В следующем туре РПЛ «Факел» 20 мая встретится в гостях со столичным «Локомотивом».

Владимир Зоркий