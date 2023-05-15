Максим Сурайкин тоже хочет в мэры

В воскресенье в Москве прошел съезд партии «Коммунисты России», участники которого приняли решение о восстановлении Максима Сурайкина в должности председателя ЦК партии. Об этом сообщил “Ъ” сам политик. По его словам, делегаты также предложили выдвинуть лидера партии кандидатом в мэры Москвы на сентябрьских выборах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Сурайкин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Максим Сурайкин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Съезд обсудил вопрос участия в выборах мэра Москвы. Было принято единогласное решение рекомендовать следующему съезду принять решение об участии в выборах и выдвинуть на них кандидатом товарища Сурайкина»,— рассказал политик. По его данным, в съезде приняли участие представители 57 региональных партийных организаций.

Напомним, что Максим Сурайкин был отстранен от должности 18 марта 2022 года решением съезда «Коммунистов России» за «системную дискредитацию партии и буржуазный образ жизни». Оппоненты обвиняли его в связях «с прозападными финансово-политическими кругами недружественных государств», а также в попытках «связать партию кредитными договорами в свою пользу и в пользу своих родственников». Новым председателем ЦК был избран Сергей Малинкович, Минюст эти изменения утвердил.

Осведомленные источники “Ъ”, близкие к администрации президента, тогда поясняли, что господин Сурайкин перестал устраивать внутриполитический блок Кремля, поскольку прекратил прислушиваться к его рекомендациям. Кроме того, в администрации возникли вопросы и к тому, как он ведет финансовые дела своей партии.

Максим Сурайкин сказал “Ъ”, что все документы по итогам прошедшего в воскресенье съезда будут уже в понедельник поданы в Минюст. Команда господина Малинковича законность воскресного мероприятия и принятых на нем решений не признает.

Осведомленный источник “Ъ”, близкий к администрации президента, скептически оценивает перспективы возвращения бывшего лидера «Коммунистов России» в политику. По его словам, господина Сурайкина не поддерживают ни в Кремле, ни в мэрии Москвы. Собеседник также сомневается, что политик сумел заручиться поддержкой достаточного числа партийных отделений.

«Коммунисты России» традиционно позиционировали себя в качестве главных оппонентов КПРФ и его «оппортунистического» руководства. «Старые» коммунисты, в свою очередь, называли эту партию откровенно спойлерским проектом, который власти используют для оттягивания голосов у КПРФ.

Андрей Винокуров