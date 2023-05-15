Борису Титову уточнили налоговое законодательство

Обмен информацией между налоговой службой и правоохранительными органами не должен подменять установленный порядок возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям. Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на обращение бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Господин Титов предлагал рассмотреть вопрос о внесении изменений в Налоговый кодекс, с тем чтобы устранить возможность уголовного преследования предпринимателей до того, как вступило в силу решение об их привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. Дело в том, указывал бизнес-омбудсмен, что на практике встречаются случаи, когда правоохранители возбуждают дела, опережая установленный порядок, только на основании полученной ими из ФНС информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Титов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Борис Титов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В обращении уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте РФ Бориса Титова говорится, что имеющаяся у него информация свидетельствует о «формировании крайне негативно отражающейся на инвестиционном климате правоприменительной практики уголовного преследования предпринимателей по налоговым преступлениям при отсутствии установленных фактов налоговых правонарушений».

Господин Титов пояснил, что действующая редакция УПК РФ предусматривает уголовное преследование предпринимателей по «налоговым» статьям только после направления органами ФНС в правоохранительные структуры обращений о рассмотрении вопроса о возбуждении дела. В свою очередь, такое обращение в соответствии со ст. 33 Налогового кодекса (НК) должно быть направлено по истечении 75 дней после вступления в силу решения о совершении налогового правонарушения при условии, что за это время не были приняты меры для погашения недоимки, а ее размер подпадает под Уголовный кодекс. При этом предприниматель предупреждается о том, что отсутствие мер по исправлению ситуации может расцениваться как подтверждение того, что ранее недостоверные сведения или подложные документы были представлены им в ФНС умышленно.

Тем не менее на практике этот порядок нарушается, подчеркивал в своем обращении Борис Титов.

В подобных случаях следствие ссылается на п. 3 ст. 82 НК РФ, согласно которому налоговые и следственные органы информируют друг друга об имеющихся у них материалах о нарушениях законодательства о налогах и сборах «в порядке, определяемом по соглашению между ними». В таких ситуациях, отмечает бизнес-омбудсмен, неплательщик фактически лишается предоставленной законодательством возможности избежать уголовного преследования. Мало того, до вступления в силу решения о совершенном правонарушении размер недоимки нельзя считать установленным, а следственные органы уже оперируют им для квалификации преступления, хотя цифры могут оказаться в итоге недостоверными. Кроме того, за 75 дней предприниматель может уплатить сумму, которая переведет оставшуюся недоимку ниже «криминального» порога.

«Проведение следственных действий ранее момента установления налоговой задолженности и истечения сроков ее добровольного погашения создает почву для избыточного и неправомерного давления на хозяйствующие субъекты»,— резюмировал господин Титов, предложив рассмотреть вопрос о внесении конкретизирующих ситуацию изменений в НК РФ.

На днях Борис Титов получил ответ на свое обращение от первого заместителя генпрокурора РФ Анатолия Разинкина. В нем говорится, что ст. 82 НК не может подменять собой ст. 32.

«Ст. 82 НК РФ, упомянутая в обращении, регулирует порядок взаимодействия между соответствующими государственными органами по обмену информацией об имеющихся у них материалах о нарушениях законодательства о налогах и сборах и налоговых преступлениях, о принятых мерах по их пресечению, о проводимых ими налоговых проверках,— указал первый заместитель генпрокурора.— Следовательно, данная норма не подменяет императивные требования п. 3 ст. 32 НК РФ об обязанности налоговых органов направлять материалы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. При этом решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения должно вступить в законную силу и полномочия по взысканию недоимки налоговыми органами реализованы». Таким образом, резюмировал господин Разинкин, действующие нормы закона о возбуждении дел по налоговым делам на данный момент урегулированы.

«Осталось понять, считает ли надзорное ведомство процессуальными нарушениями те случаи, когда уголовные дела по налоговым преступлениям возбуждались по материалам, поступившим в следственный орган до вступления в силу решения о наличии налогового правонарушения,— прокомментировал ситуацию уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов.— Практика показывает, что таких фактов достаточно».

Александр Александров