В Рыбинск приедет Кубок Гагарина

В Рыбинске Ярославской области ждут главный трофей Континентальной хоккейной лиги — Кубок Гагарина. Об этом сообщил глава администрации Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кубок Гагарина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Кубок Гагарина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В Рыбинске Кубок Гагарина будет два дня — 16 и 17 мая. По традиции у игроков, тренерского состава и персонала команды-победительницы есть двое суток, чтобы распорядиться трофеем по своему усмотрению. Действующий чемпион — московский ЦСКА, и кубок на родину в Рыбинск привезет массажист команды Юрий Тюнин.

Ярославский «Локомотив» Кубок Гагарина не выигрывал, но главный трофей лиги несколько раз бывал в Ярославле. Его привозили в Ярославль Илья Горохов, побеждавший с московским «Динамо», Михаил Сидоров, завоевавший трофей с «Ак Барсом», Даниил Юртайкин, побеждавший в составе все того же ЦСКА.

Андрей Иванов