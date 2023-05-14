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Курские пограничники помогли уничтожить ремонтный пункт техники ВСУ

Силами курских пограничников на южной окраине города Белополье Сумской области Украины был обнаружен ремонтный пункт техники вооруженных сил этой страны.

В дальнейшем, как сообщили в правительстве Курской области, «в тандеме с бойцами Минобороны было уничтожено несколько единиц техники и личный состав противника». «Прицельным огнем также повреждена ЛЭП противника»,- сообщается в телеграм-канале региональных властей.

На уходящей недели Курская и Белгородская области Черноземья практически ежедневно подвергались обстрелам со стороны Украины. Так, 12 мая в очередной раз был атакован ВСУ приграничный поселок Теткино Глушковского района Курской области. Как сообщил губернатор Роман Старовойт, в поселке частично было нарушено электроснабжение, в трех домах повреждены фасады и заборы, выбиты окна.

Владимир Зоркий

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